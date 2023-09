Traficante droga adolescente e mantém relação com menina de 12 anos

432

A vida calma de Virgolândia foi sacudida pela notícia de tráfico e estupro (foto: Prefeitura de Virgolândia)

Uma conselheira tutelar, da cidade de Coroaci, no Vale do Rio Doce, foi a responsável pela prisão de um homem, de 24 anos, que oferecia cocaína a uma adolescente de 12 anos. Ele está sendo indiciado por tráfico de drogas, estupro de vulnerável e corrupção de menores.

Segundo a Polícia Militar, a conselheira tutelar recebeu um vídeo no qual a menor aparece fazendo o uso da droga com o homem e ainda na presença de um primo, de 17 anos.

Conforme o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a adolescente e o primo teriam viajado de Coroaci a Virgolândia, seduzidos por um vídeo. Eles foram convidados a passear na cidade, para se encontrar com um traficante, que vive com a avó.



No vídeo, os primos estavam no quarto do traficante.



Os menores, ao serem ouvidos pelos policiais, contaram ainda que depois do uso da droga, o traficante teria mantido relações sexuais com a adolescente de 12 anos.



Os primos passaram a noite no quarto do traficante. Ao vistoriaram a casa dele, foram encontrados quatro pinos de cocaína, além de 13 tubos vazios.



Na delegacia, foi constatado que o traficante já foi preso outra vez, no início do mês, por tráfico de drogas.