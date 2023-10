Casal executa garota de programa alegando ter sido alvo de macumba, diz PC

432

Prisões foram feitas pela Polícia Civil (foto: PCMG) Um casal formado por um homem, de 28 anos, e uma mulher, de 29, suspeito da morte de uma garota de programa, de 36, em Curvelo, na Região Central de Minas Gerais, foi preso preventivamente nessa quinta-feira (5/10), informou a Polícia Civil nesta sexta (6/10). O corpo da vítima foi localizado, na manhã de 10 de setembro, por pessoas que passavam pela estrada rural que dá acesso ao povoado de Saco Redondo, que pertence ao município.

O delegado Bruno Pires Avelar explicou que a garota de programa havia chegado à cidade “em meados deste ano” e se hospedado na pensão do pai da investigada. “Posteriormente, ela se mudou para uma casa, de propriedade do dono da pensão, mas continuava frequentando o estabelecimento para realização de programas, alguns deles arranjados pela suspeita”, diz Avelar, pontuando, que poucos dias após o crime, a investigada negou à equipe policial contato recente com a vítima.

Motivação

A investigação aponta que a execução estaria relacionada com vingança. “A motivação para o crime foi evidenciada pela crença dos suspeitos de que a vítima teria feito um ‘trabalho’ ou ‘macumba’ que vinha gerando problemas na vida do casal, entre eles a morte de um cão de estimação e o aborto do feto que a investigada possivelmente gestava”, afirma o delegado.

No interior do veículo utilizado pelo casal, a polícia encontrou um bastão de madeira, um galão de gasolina e uma manta. Posteriormente, a partir da utilização de luminol, vestígios de sangue foram identificados no carro.

“A suspeita sobre os investigados chegou ao nível de certeza a partir da obtenção de vídeo no qual o homem é visto ao lado do corpo da vítima enquanto essa ainda estava viva e esguichando sangue na região torácica. Nas imagens, ele passa por cima do braço da vítima dirigindo seu veículo e depois ateia fogo sobre o corpo. Foi possível ouvir o suspeito chamando a namorada, que teria feito a gravação, para ir embora do local do crime”, detalha o delegado.