Dom Walmor Oliveira, arcebispo de BH, passará por cirurgia na coluna

O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, vai passar por uma cirurgia para descompressão de vértebras na região lombar. O procedimento será realizado este domingo (8/10), de acordo com a Arquidiocese da capital mineira.

Há anos o líder religioso vem convivendo com dores e desconfortos que pioraram com o passar do tempo.