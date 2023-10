Caminhoneiro é preso com R$ 17 mi em drogas escondidos em carga de mudança

432

Droga apreendida estava no baú do caminhão (foto: Polícia Rodoviária Federal (PRF)/Divulgação) Um homem, de 23 anos, foi preso na noite dessa sexta-feira (6/10) escondendo mais de 100 kg de cocaína em meio a uma carga de compostos químicos e de utensílios domésticos. A prisão aconteceu durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do KM 474 da BR-262, em Bom Despacho, na Região do Alto São Francisco.



De acordo com a PRF, a carga é avaliada em mais de R$ 17 milhões. Toda a carga estava escondida no baú do caminhão dirigido pelo suspeito.





O caminhoneiro negou que sabia da existência das drogas no veículo.





A ocorrência, o condutor, o veículo e as drogas apreendidos foram encaminhados para a delegacia de polícia em Bom Despacho.