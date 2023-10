Com emprego e churrasco marcados, homem desaparece e é procurado

432

Matheus Marciano Cordeiro desapareceu depois de marcar churrasco e faltar ao primeiro dia de trabalho (foto: Reprodução)

Depois de organizar um churrasco com a família e acertado um emprego em uma empresa de grande porte em Betim, na Grande BH, o encarregado de produção Matheus Marciano Cordeiro, de 29 anos, desapareceu, deixando a família aflita desde a segunda-feira (02/10).De acordo com o irmão dele, o analista de marketing Thiago Marciano Cordeiro, de 34 anos, o irmão foi visto pela última vez pela tia, na casa dela, no sábado (30/09), quando foi jantar com ela, que também é vizinha da casa dele, no Bairro Petrolândia, em Contagem, na Grande BH."Ele saiu, mas tinha feito tudo para organizar um churrasco na casa da minha avó, no domingo. Só que desapareceu. Na segunda-feira, seria seu primeiro dia de trabalho de volta a uma firma grande em Betim, onde tinha acabado de sair e recebido uma rescisão muito considerável. Depois disso, nós ficamos muito preocupados. Só recebemos mensagens por aplicativo com ele se desculpando, mas de terça-feira em diante nada mais de contatos", disse.Segundo o analista, o irmão nunca ficou sem fazer contato com os familiares e o telefone é rastreado pela Polícia Civil."Esperamos ter novidades com o trabalho da polícia e a quebra do sigilo telefônico e bancário com as movimentações do meu irmão", afirma.Thiago disse ter esperança de encontrar o irmão mais novo bem e há várias hipóteses de o que possa ter ocorrido. "Ele gostava muito desses aplicativos de relacionamento. Pode ser que tenha se encontrado com alguém que fez alguma maldade, mas a gente tem a esperança de que ele será encontrado de volta e bem", desabafa.O irmão disponibilizou o telefone para contato para informações sobre o paradeiro de Matheus, pelo número (21) 98085-1169 e da mãe, (31) 98477-8810.