BH: Palio com sete pessoas dentro e garrafa de whisky capota; dois morrem

Palio com sete pessoas capotou na Avenida dos Andradas matando dois. Garrafa de whisky foi encontrada dentro (foto: SALA DE IMPRENSA/CBMMG)

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas depois que um Fiat Palio superlotado capotou na Avenida dos Andradas, no Bairro Pompeia, Leste de Belo Horizonte. Uma garrafa de whisky foi achada dentro do veículo, segundo os bombeiros.O acidente ocorreu no início da manhã e os bombeiros foram acionados às 6h35. O capotamento ocorreu no sentido bairro da avenida, na altura do número 3.900, próximo ao Sacolão ABC.Um adolescente de 15 anos e o proprietário de veículo, de 27, morreram. O condutor, jovem de 19 anos, disse para a Polícia Militar que é inabilitado e que corria porque o dono do carro o pediu para fugir de uma blitz.O veículo ficou destruído e a Guarda Municipal precisou intervir para regular o fluxo de veículos enquanto o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) removia os feridos para socorro e os dois mortos, ainda não identificados."Foi localizado uma garrafa de whisky dentro do veículo, mas carece de investigação", informou o CBMMG. Isso pode sugerir que além da superlotação - esse tipo de veículo não pode trafegar com mais de cinco passageiros - poderiam fazer uso de bebidas alcoólicas.De acordo com o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com o veículo com lotação excedente é considerado infração gravíssima. Que poderia resultar em multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de o veículo poder ser retido como medida administrativa.Os feridos foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Pronto-Socorro do Hospital João XXIII.