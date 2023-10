UFJF emitirá diplomas de 46 médicos após eles quase não se formarem

432

Instituição emitiu comunicado à imprensa informando nesta sexta-feira (6/10) que solicitou a emissão de novos diplomas (foto: Caíque Cahon/UFJF) A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) emitiu comunicado informando nesta sexta-feira (6/10) que solicitou a emissão de novos diplomas para 46 egressos do curso de medicina. Em agosto, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) havia derrubado liminar obtida pelos alunos que autorizou a colação de grau antes do prazo durante a pandemia de COVID-19, tendo sido cumpridos 75% da carga horária do curso.

Entenda o caso

À época, os estudantes recorreram à Justiça amparados na Medida Provisória (MP) 934 . Em resumo, a legislação, publicada em 1º de abril de 2020, no Diário Oficial da União, fixou normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior em decorrência das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde provocada pela pandemia.

A MP autorizou a redução do tempo de graduação, sendo necessário cumprir 75% da carga horária do curso para obtenção do diploma. A UFJF entrou com recurso contra a decisão, que acabou reformada pela Justiça Federal ao indicar o cancelamento da colação de grau.

Na ocasião, a universidade informou à reportagem que a liminar, obtida após ação judicial iniciada pelos alunos em 2021, “contrariava a decisão colegiada do curso de Medicina e da Universidade Federal de Juiz de Fora, que, dentro da sua autonomia e na legislação, havia definido que a colação de grau só poderia ocorrer, conforme previsto no projeto pedagógico do curso, garantindo a excelência acadêmica dos formandos”.

“Destaca-se ainda que o processo de formação acadêmica da área médica é complexo e o cancelamento dos diplomas implicaria, automaticamente, no reingresso dos alunos na instituição para cumprirem a formação e/ou na comprovação de que os mesmos fizeram atividades supervisionadas posteriores compatíveis com a formação médica. Após a análise dos documentos, verificou-se que todos comprovaram as atividades supervisionadas que faltavam e que elas não impactaram na qualidade da formação”, finaliza a universidade ao justificar a emissão dos diplomas.