Um morto em acidente com quatro veículos na BR-381

Bombeiros retiram vítima presa às ferragens em acidente na madrugada desta quinta-feira na BR-381 (foto: CBMMG)

Uma pessoa morreu, duas ficaram gravemente feridas e duas leves, em consequência de um acidente envolvendo um caminhão, dois veiculos de passeio e um ônibus. A batida ocorreu por volta de 5h desta quinta-feira (12/10), no quilômetro 873, da BR-381, próximo a Presidente Juscelino e Pouso Alegre, no sul do estado.

O motorista de um dos veículos que morreu é um homem de 43 anos. No mesmo carro, dois passageiros ficaram encarcerados e foram retirados das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram um homem deitado no asfalto. Era o motorista do segundo veículo de passeio, que foi levado para um hospital de Pouso Alegre.

O motorista do caminhão ficou retido e foi atendido pela concessionária Arteris com ferimentos leves. Não houve feridos no ônibus.

Somente por volta de 9h o tráfego começou a ser restabelecido, com a liberação de uma faixa. A circulação de veículos passou a ser feita no sistema pare e siga, com a liberação de uma mão de cada vez.