Acidentes na BR-040 deixam mortos e feridos na saída para o feriado em MG

432

Condutor do veículo Corsa tentou fazer conversão de retorno em local proibido, quando colidiu com um Jeep Compass na BR-040, entre Nova Lima e Itabirito (foto: CBMMG/Divulgação) Dois homens morreram na tarde desta quarta-feira (11/10), véspera de feriado do Dia das Crianças, em uma batida entre dois carros na BR-040, na altura do KM 566, nas proximidades da Lagoa dos Ingleses, entre os municípios de Nova Lima, na Grande BH, e Itabirito, na Região Central.





Leia também: Ciclista acidentado é atropelado por motociclista no interior de Minas A concessionária Via 040, que administra a rodovia, informou que a colisão ocorreu no sentido Distrito Federal. Até as 17h47 havia dois quilômetros de lentidão para quem seguia em direção ao Rio de Janeiro. Já o tráfego em sentido ao DF estava com retenção de oito quilômetros, sendo que pouco antes, às 16h54, a concessionária havia notificado a metade disso.

Congonhas

Ainda na BR-040, em Congonhas, na Região Central de Minas, um caminhão bateu na traseira de uma carreta na altura do KM 606, no Bairro Pires. Um dos condutores ficou ferido. Os resgates foram feitos por ambulâncias da Via 040. No KM 615, há lentidão com dois quilômetros de fila nos dois sentidos perto do acesso a Ouro Branco.

Belo Horizonte

Em Belo Horizonte, na altura do KM 537, perto do Bairro das Indústrias, um motociclista ficou ferido ao perder o controle da direção e cair na rodovia, causando interdição parcial em direção ao Rio de Janeiro e lentidão de um quilômetro, segundo informado pela concessionária às 17h49. O KM 535 também registra lentidão de dois quilômetros perto do acesso à Avenida Amazonas.

Ainda na capital, no KM 533, entre o viaduto sobre a Via Expressa e o Bairro Califórnia, a Via 040 comunicou, às 18h27, fluxo lento de veículos por um quilômetro nos dois sentidos. O mesmo ocorre em Contagem, no KM 525 da rodovia, porém com retenção de dois quilômetros perto da Avenida das Américas.