Funcionário de escola é preso suspeito de mais de dez casos de pedofilia

Um homem, de 39 anos, foi preso nesta quarta-feira (11/10) em Itajubá, no Sul de Minas. Ele é suspeito de pedofilia contra, pelo menos, dez crianças na cidade.

Segundo a Polícia Civil (PCMG), o rapaz era investigado desde 2018. O suspeito trabalhava em uma escola da rede municipal e utilizava seu cargo para atrair as vítimas, principalmente as de renda mais baixa.

O homem entrava em contato com as crianças pela rede social e oferecia dinheiro em troca de imagens íntimas. Ele chegou a se passar por mulher para enganar as vítimas, que também eram ameaçadas caso levassem a história para a polícia.