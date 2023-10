MG: instalação de câmeras na rede pública chega a 100% após ataques de abril

432

Além das medidas de segurança já adotadas, o governo de Minas pretende adotar outros dispositivos para evitar ataques (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Todas as 3,4 mil escolas estaduais de Minas Gerais possuem sistema de videomonitoramento e alarme. A medida foi uma das anunciadas pelo governo do estado, em abril, durante a onda de ameaças de massacre em escolas no país. Além do monitoramento com câmeras e sensores, foram propostas novas regras e maior rigor com restrição de acesso às instituições de ensino.





O Protocolo de Acesso e Segurança para as Instituições Escolares de Minas Gerais, lançado em abril , foi implementado em todas as escolas da rede estadual, exigindo a identificação e autorização para o acesso de visitantes nas instituições de ensino.





Além disso, o protocolo remodelou o fluxo para aviso das ocorrências de violência, criando um canal direto entre os gestores escolares e os comandos regionais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), contribuindo para o atendimento mais rápido de eventuais ocorrências, segundo o governo de Minas.





O governo informa ainda que, desde 2022, foram investidos R$ 48 milhões para que as escolas da rede estadual adotassem o sistema de videomonitoramento e alarme, para vigilância e monitoramento remoto e sensores de presença com alarmes sonoros ativados 24 horas por dia e 7 dias por semana.





Além das medidas já implantadas, o governo pretende criar um Centro Integrado de Inteligência (CII), para monitorar redes sociais, fontes abertas, deep web e dark web, com o objetivo de prevenir e reprimir eventuais atos criminosos praticados nas escolas, muitos deles relacionados a discursos extremistas de violência propagados na internet.





Proteção Escolar





Também em abril, a PMMG lançou a Operação de Proteção Escolar, com o objetivo de fortalecer a rede de proteção das escolas públicas e privadas em todo o estado. A Patrulha Escolar também está em contínuo reforço, segundo o governo do estado.





O debate a respeito da segurança nas escolas acontece após um adolescente de 14 anos esfaquear quatro alunos de uma escola em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, nessa terça-feira (10/10). Ele é ex-aluno da instituição de ensino.Ela é responsável pela identificação de pontos sensíveis de segurança e a realização de rondas preventivas no entorno das escolas. A corporação também anunciou a entrega de 127 novas viaturas para fortalecer a rede de proteção das unidades de ensino. Outros R$ 33 milhões devem ser destinados aos programas Patrulha Escolar e Proerd, para atender mais de 1,1 mil escolas.