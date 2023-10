Adolescente que realizou ataque em escola pode ficar internado por três anos

432

Inicialmente, o prazo de internação no presídio em que o autor do crime está é de cinco dias, mas, por meio de uma decisão judicial, concedeu-se o prazo de 45 dias até uma decisão definitiva (foto: Reprodução) O adolescente de 14 anos que atacou com golpes de faca três jovens da mesma idade, nessa terça-feira (10/10), em frente a uma escola em Poços de Caldas, no Sul de Minas, pode ficar até três anos internado, de acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). A polícia também informou que ele foi encaminhado ao presídio local.





Inicialmente, o prazo de internação no presídio em que o autor do crime está é de cinco dias, mas, por meio de uma decisão judicial, concedeu-se o prazo de 45 dias até uma decisão definitiva, depois do julgamento. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê que o tempo máximo de internação é de três anos.





A Polícia Civil revelou que existe uma ação integrada entre todas as forças de segurança e das secretarias responsáveis, para que o Governo de Minas Gerais providencie uma vaga de internação para o autor do crime.

