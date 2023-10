'Agora é rezar', diz mãe de aluna atacada em escola no Sul de Minas

432

Cenas da escola onde houve ataque a estudantes (foto: Reprodução/redes sociais)

“Agora é rezar, rezar, rezar”. Estas palavras são de M. L. Z., mãe de uma das estudantes feridas no ataque ao Colégio Dom Bosco, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, nessa terça-feira (10/10).

Muito nervosa e chorando, a mãe disse que o quadro de sua filha é muito grave, mas que confia em Deus para que a filha, que tem apenas 13 anos, sobreviva.

A mãe da garota deixou o hospital, junto com o marido, e foi até sua casa para almoçar, mas disse que retornará até 15h. “Haverá um boletim médico nesse horário e estamos esperançosos de que ela tenha tido uma melhora”.

Leia: Pais cobram mais segurança em escola onde alunos foram esfaqueados

Despedida

O corpo de Leonardo William Silva, de 14 anos, que foi morto no ataque, foi velado nesta quarta-feira no Velório Municipal de Poços de Caldas, que está bastante movimentado. O secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, esteve presente.

Muitas pessoas foram se despedir do adolescente, que faria 15 anos no próximo dia 5. Ele era aluno do Colégio Dom Bosco e estava no 9° ano.

Leia: Escola em que alunos foram esfaqueados cancela aulas

O velório foi visitado, inclusive, pelos colegas de Leonardo, que foram juntos para a despedida. Todos estavam trajando o uniforme da escola.

O enterro está marcado para as 16h30, quando o corpo será levado para o Cemitério Parque, na mesma cidade, para o sepultamento.