Homem baleado é encontrado dentro de galinheiro em Contagem

Policiais chegaram ao local e encontraram vítima caída dentro do galinheiro (foto: PMMG/Reprodução)

“De repente ouvi tiros. Em seguida, um barulho no meu quintal, dentro do galinheiro. Corri para ver o que era e lá estava um homem caído”. O depoimento é de uma moradora do Beco Geraldinho, no Bairro Praia, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ao relatar um crime ocorrido no local.

O caso ocorreu por volta de 21h, quando a mulher chamou a Polícia Militar (PMMG) e o Samu. Quando os militares chegaram ao local, encontraram o homem baleado e caído, sangrando, mas ainda com vida, e o levaram para o Hospital Municipal de Contagem.

Pouco tempo depois, segundo os médicos, o homem sofreu uma parada cardíaca e morreu.

Os policiais deram uma busca na rua, à procura de câmeras de segurança que pudessem ter filmado o ocorrido e ajudassem a esclarecer o crime, mas nenhuma foi encontrada.

A vítima, segundo Boletim de Ocorrência (BO) da PM, vestia bermuda escura e camisa preta. Tinha uma tatuagem de “Marshmallow” no lado direito do rosto. Nenhuma testemunha foi encontrada. O crime será investigado pela 7ª Delegacia de Homicídios de Contagem.