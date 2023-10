Zema vê ataque a alunos como inaceitável e pede redução da maioridade penal

432

Motivação do crime ainda não foi revelada e vítimas teriam sido escolhidas de maneira aleatória (foto: Edésio Ferreira / EM / D.A Press - 26/09/2023 ) O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), classificou como “inaceitável” o ataque ocorrido na Escola Profissional Dom Bosco, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, nesta terça-feira (10/10). Na saída do colégio, um ex-aluno, de 14 anos, esfaqueou quatro adolescentes, sendo que um deles, de 15, morreu, e outros três ficaram gravemente feridos.

É inaceitável qualquer atentado contra a vida de nossas crianças. Temos que combater o bullying nas escolas, mas o Congresso tem que ter coragem para discutir a redução da maioridade penal, pra acabar com eventos como esse de Poços de Caldas. Minha solidariedade às vítimas. %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) October 10, 2023





ataque aconteceu por volta das 17h, durante o fim da aula, quando os alunos saíam da instituição . As vítimas estavam na rua quando foram surpreendidas pelo autor. Informações preliminares dão conta que elas foram escolhidas de forma aleatória. Depois de esfaquear os adolescentes, o jovem teria tentado entrar na escola, mas foi surpreendido por adultos, que o imobilizaram até a chegada da Polícia Militar.





A motivação do crime ainda não foi revelada. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o adolescente sendo segurado por um homem. Em determinado momento, uma segunda pessoa se aproxima dele e o chuta na cabeça. Logo em seguida, os militares chegaram e o conduziram até a delegacia..





De acordo com o tenente-coronel Afrânio Tadeu Garcia, do 29º Batalhão da PMMG, o episódio é um caso “isolado” e “planejado” pelo adolescente apreendido. "Nós mantemos as atenções nas escolas, manter as ações que já estão sendo realizadas para que ações e riscos como esse sejam minimizados.”

A Secretaria Municipal de Educação se solidarizou com os alunos atacados e a comunidade escolar . A prefeitura se pôs à disposição para atendimento por meio de suas secretarias. "A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, é solidária a toda a comunidade escolar da Escola Profissional Dom Bosco, neste momento de dor e consternação, especialmente às famílias dos alunos atingidos. A Prefeitura está à disposição no atendimento por meio dos serviços de emergência e rede de saúde, Secretaria Municipal de Educação e Defesa Social", informou a administração municipal por meio de nota.





Onda de ameaças





O ataque à comunidade acadêmica de Poços de Caldas acendeu na memória dos mineiros os episódios da onda de ameaças às escolas em abril deste ano. Ainda não se sabe o que provocou as ocorrências, mas, na época, ao menos 32 adolescentes foram apreendidos por suposto envolvimento em ameaças de massacres ou por estarem portando armas dentro de instituições de ensino, em Minas Gerais.





Naquela ocasião, o Governo de Minas anunciou uma série de medidas para reforçar a segurança nas instituições estaduais. Além do monitoramento com câmeras e sensores, que começou a ser implantado em algumas unidades em 2022, as escolas estaduais passaram a contar com novas regras e maior rigor com restrição de acesso.





O medo gerado pelas ameaças de massacres não ficou restrito apenas aos moradores de Minas. O mesmo aconteceu em diversos estados brasileiros, uma vez que suspeitos divulgaram em uma rede social “listas dos massacres”, onde elencaram nomes de escolas e datas em que elas seriam atacadas.