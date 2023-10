Dia das Crianças: Belo Horizonte tem programação diversa para o feriado

432

Ao longo de toda a semana da criança, das 10h às 17h30, a criançada terá a oportunidade de conhecer a produção literária de 40 povos brasileiros diferentes, contemplando nomes como Ailton Krenak (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) Com a chegada do Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, pais, mães, tios, tias, padrinhos, madrinhas e outras pessoas começam a planejar a programação para divertir os pequenos. Em Belo Horizonte não faltam opções: as alternativas vão de oficinas criativas até exposições literárias.





Exposição Araetá: a literatura dos povos originários

A exposição acontece no Memorial Minas Gerais Vale, que faz parte do Circuito Liberdade, com entrada gratuita. Ao longo de toda a semana da criança, das 10h às 17h30, a criançada terá a oportunidade de conhecer a produção literária de 40 povos brasileiros diferentes, contemplando nomes como Ailton Krenak, eleito novo integrante da Academia Brasileira de Letras recentemente.





A programação inclui um momento de contação de histórias a partir dos livros expostos e uma visita mediada. A produção literária inclui 335 títulos de 110 escritores, divididos por biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Mata Atlântica.





Brincadeiras com café da manhã, almoço e lanche

O Centro Especializado de Referência para crianças e adolescentes em situação de rua, Centro Pop Miguilim, da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), vai promover três atividades diferentes no Dia das Crianças, além de oferecer café da manhã, almoço e lanche da tarde para os pequenos.





A criançada vai poder pular em uma cama elástica, assistir a uma apresentação da Rádio POP Miguilim e participar de uma oficina de história em quadrinhos. No dia seguinte, ainda terá uma oficina de pipa e recreação na piscina.





Circuito de lazer da Turma da Mônica

Mônica, personagem do Maurício de Sousa, completa 60 anos e é homenageada com o espaço temático “Mônica 60: sempre fui forte”, no Pátio Savassi. As atividades são para as crianças de 1 a 12 anos, até o dia 31 deste mês. Para participar, os responsáveis devem agendar a visita no aplicativo Multi.





O espaço tem escorregador, piscina de bolinhas, cama de gato e Tombo Legal, brinquedo no qual as crianças são derrubadas na piscina de bolinhas. O Sansão, coelhinho emblemático da Mônica, será usado para uma atividade para derrubar os pinos em uma prateleira.





Além disso, a criançada poderá brincar de boliche e gira-gira e participar de uma oficina para colorir. A permanência das crianças no espaço também beneficia os responsáveis, que poderão fazer compras despreocupados. O tempo máximo de permanência no circuito é 30 minutos.





Diversão no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas

A partir do dia 12 de outubro, o Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) vai receber os baixinhos para uma programação que vai desde as 9h até as 17h, com oficinas e brincadeiras para todas as idades.





Na quinta, a programação conta com desenhos para colorir, brinquedoteca, escavação paleontológica, pintura facial, arte da fossilização, a atividade de astronomia Conhecendo o Céu com Gaia e Caixa de Toque: Vertebrados.





Para que a criança possa ter seu dia de paleontólogo, o responsável deve comprar o ingresso que custa R$ 12, com meia-entrada para estudantes, crianças entre 4 e 12 anos e pessoas maiores de 60 anos. Crianças menores de 3 anos têm acesso gratuito.

Atividades que cabem em todos os bolsos

O Shopping Estação BH vai oferecer atividades com opções gratuitas e pagas. Entre as atividades que não são pagas, as crianças têm a opção de brincar ao ar livre no quintal do shopping. A programação vai começar com o “Canta Comigo”, seguido de um show de mágica e pintura facial, além de outras brincadeiras diversas. A programação começa às 14h30 e acaba às 17h30.





Entre as opções pagas, os pequenos têm a oportunidade de conhecer o parque oficial do fenômeno infantil Luccas Neto, chamado “Os Aventureiros”. O shopping também vai oferecer apresentações do Giramundo, teatro de bonecos, às 16h. No cinema, o filme “Patrulha Canina: Um Filme Superpoderoso” promete divertir toda a família.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata