Escola em que alunos foram esfaqueados cancela aulas

Autor de ataque tem 14 anos e é ex-aluno da instituição de ensino, que fica em Poços de Caldas; um menino de 15 anos morreu (foto: Reprodução / Redes Sociais) As aulas na Escola Profissional Dom Bosco, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, onde um ex-aluno esfaqueou quatro estudantes, foram canceladas. A informação foi divulgada pela instituição na noite desta terça-feira (10/10), logo após o ataque. As atividades serão retomadas na próxima segunda (16/10).





A motivação do crime ainda não foi revelada. Em vídeos divulgados nas redes sociais é possível ver o adolescente sendo segurado por um homem. Em determinado momento, uma segunda pessoa se aproxima dele e o chuta na cabeça. Logo em seguida os militares chegam e o conduz até a delegacia.





De acordo com o tenente-coronel Flávio Santiago, chefe do centro de jornalismo da PMMG, as vítimas foram socorridas no local e em seguida encaminhadas para o hospital da Santa Casa de Poços de Caldas. Duas delas estavam em estado gravíssimo, e a outra, em estado grave. Ao Estado de Minas, o tenente Esdras, responsável pela comunicação do 29º Batalhão da PMMG, informou que elas não corriam risco de vida.





A Secretaria Municipal de Educação se solidarizou com os alunos atacados e a comunidade escolar. A prefeitura se pôs à disposição para atendimento por meio de suas secretarias. "A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, é solidária a toda comunidade escolar da Escola Profissional Dom Bosco, neste momento de dor e consternação, especialmente às famílias dos alunos atingidos. A Prefeitura está à disposição no atendimento por meio dos serviços de emergência e rede de saúde, Secretaria Municipal de Educação e Defesa Social", informou a administração municipal por meio de nota.

Onda de ameaças





O ataque à comunidade acadêmica de Poços de Caldas acendeu na memória dos mineiros os episódios da onda de ameaças às escolas em abril deste ano. Ainda não se sabe o que provocaram as ocorrências, mas, na época, ao menos 32 adolescentes foram apreendidos por suposto envolvimento em ameaças de massacres ou por estarem portando armas dentro de instituições de ensino, em Minas Gerais.





Na época, o Governo de Minas anunciou uma série de medidas para reforçar a segurança nas instituições estaduais. Além do monitoramento com câmeras e sensores, que começou a ser implantado em algumas unidades em 2022, as escolas estaduais passaram a contar com novas regras e maior rigor com restrição de acesso.





O medo gerado pelas ameaças de massacres não ficou restrito apenas aos moradores de Minas. O mesmo aconteceu em diversos estados brasileiros, uma vez que suspeitos divulgaram em uma rede social uma “listas dos massacres”, onde elencaram nomes de escolas e datas em que elas seriam atacadas.