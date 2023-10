Pais cobram mais segurança em escola onde alunos foram esfaqueados

432

Pelas redes sociais da escola, a comunidade acadêmica cobrou que a instituição particular melhore o esquema de segurança (foto: Google Street View / Reprodução ) Pais e responsáveis de alunos que estudam na Escola Profissional Dom Bosco, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, cobram reforço na segurança da instituição. Os pedidos foram feitos depois que um ex-aluno, de 14 anos, esfaqueou quatro estudantes na porta da unidade de ensino no fim da tarde desta terça-feira (10/10). Um adolescente, de 15 anos, morreu. As outras vítimas estão em estado grave e seguem internadas na Santa Casa da cidade.

Pelas redes sociais da escola, a comunidade acadêmica cobrou que a instituição particular melhore o esquema de segurança, principalmente em relação à entrada e saída de alunos. O ataque aconteceu durante o fim da aula, por volta das 17h, quando os alunos saíam da instituição. As vítimas estavam na rua quando foram surpreendidas pelo autor. Informações preliminares dão conta que elas foram escolhidas de forma aleatória. Depois de esfaquear os adolescentes, o jovem teria tentado entrar na escola, mas foi surpreendido por adultos, que o imobilizaram até a chegada da Polícia Militar.









Após o ocorrido, a escola informou que as atividades desta quarta-feira (11/10) estão canceladas . As aulas serão retomadas na próxima segunda-feira (16/10), logo após o recesso do feriado de Nossa Senhora Aparecida.





“Queremos providência dessa escola. Meu filho estuda aí. Somos mães e queremos prestação de conta da segurança. Não vamos aceitar o acontecido, somos mães e vamos sim cobrar por justiça e responsabilidade”, escreveu outra pessoa.





Motivação





A motivação do crime ainda não foi revelada. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o adolescente sendo segurado por um homem. Em determinado momento, uma segunda pessoa se aproxima dele e o chuta na cabeça. Logo em seguida, os militares chegam e o conduzem até a delegacia.





De acordo com o tenente-coronel Afrânio Tadeu Garcia, do 29º Batalhão da PMMG, as vítimas foram socorridas no local e, em seguida, encaminhadas para o hospital da Santa Casa de Poços de Caldas. Duas delas estavam em estado gravíssimo e outra estava grave.



"Esse fato, especificamente, com as informações preliminares que colhemos, foi um fato pontual, planejado pelo menor infrator. E nós mantemos as atenções nas escolas, manter as ações que já estão sendo realizadas para que ações e riscos como esse sejam minimizados", afirmou o tenete-coronel.





A Secretaria Municipal de Educação se solidarizou com os alunos atacados e a comunidade escolar. A prefeitura se pôs à disposição para atendimento por meio de suas secretarias. "A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, é solidária a toda a comunidade escolar da Escola Profissional Dom Bosco, neste momento de dor e consternação, especialmente às famílias dos alunos atingidos. A Prefeitura está à disposição no atendimento por meio dos serviços de emergência e rede de saúde, Secretaria Municipal de Educação e Defesa Social", informou a administração municipal por meio de nota.