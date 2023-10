Homem faz falsa denúncia de assalto após perder R$ 10 mil em apostas

432

O caso ocorreu no Bairro São Benedito, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. (foto: Pixabay / Reprodução)

Um homem de 34 anos foi levado à delegacia por realizar uma falsa denúncia de assalto à Polícia Militar (PM) em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O caso ocorreu nessa segunda-feira (9/10), no Bairro São Benedito. De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa do suspeito foi responsável por denunciar o suposto assalto através do número 190.









Com o início das investigações, a obtenção de evidências foi impossibilitada já que as câmeras de vigilância de residências próximas ao local do assalto não estavam funcionando. Ao interrogarem a mulher responsável pela denúncia, ela contou que não estava com o marido no momento do suposto roubo e que ele havia passado as informações e pedido para ligar para a polícia.





A versão dada pelo homem foi desmentida quando imagens de uma câmera de segurança de um comércio na mesma rua obtidas pelos policiais mostram que o veículo do denunciante não havia passado pela rua no horário do suposto assalto, e não havia registro dos possíveis assaltantes.





De acordo com os registros, o carro do homem só foi visto às 11h42, quando ele já estava com a esposa. Após ser confrontado com as evidências, o denunciante confessou que havia apostado R$ 10 mil em apostas virtuais e perdido todo o dinheiro. Segundo o boletim de ocorrência, o homem afirmou: “Eu apostei dez mil reais em casas de apostas virtuais e perdi tudo. Se minha esposa souber ela vai se separar de mim, por isso inventei a história e pedi para ela ligar 190”.





Após a confissão, o homem foi informado sobre as medidas a serem tomadas no caso de crime de falsa denúncia. Ele assinou um termo de compromisso de comparecimento em audiência preliminar, que será realizada no Juizado Especial Criminal e, por isso, não foi preso em flagrante.