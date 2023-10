Ônibus que tombou com 40 pessoas na BR-040 fazia viagem clandestina

432

Veículo tombou na madrugada desta terça-feira (10/10), na BR-040, em Simão Pereira, Zona da Mata mineira (foto: CBMMG/Reprodução) O ônibus com 40 pessoas que tombou na madrugada desta terça-feira (10/10), na BR-040, em Simão Pereira, Zona da Mata mineira, trafegava de forma clandestina. A informação foi divulgada em comunicado emitido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Três passageiros ficaram feridos, sendo um deles em estado grave.

No momento do acidente, 40 pessoas estavam no veículo, mas apenas três vítimas tiveram que ser resgatadas pelas equipes dos bombeiros, uma delas em estado mais grave. As demais tiveram apenas ferimentos leves. Os feridos foram conduzidos para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), em Juiz de Fora.

Comunicado da ANTT

“A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informa que o ônibus de placa QAQ9G63, envolvido em um acidente na madrugada desta terça-feira (10/10), na BR-040, em Simão Pereira (MG); e a empresa dona do veículo, DIRETRIZ LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA (CNPJ:02.450.743/0001-99), são habilitados e tinham licença cadastrada para realização de viagens em regime de "Fretamento". No entanto, o veículo acidentado estava praticando viagem em um regime diferente, chamado de "Regular". Portanto, a viagem é considerada clandestina, já que a empresa não tinha licença para tal serviço. A ANTT lamenta e expressa solidariedade às vítimas e esclarece que fornecerá, quando solicitadas, todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações. Vale destacar que, nas empresas outorgadas pela Agência, quando ocorrem acidentes, existe a obrigação de comunicação dos fatos, e dependendo da causa, são abertos pela ANTT procedimentos para verificação das condições de segurança.”