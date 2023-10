Vídeo: homem é flagrado chutando cachorro no interior de Minas

432

Imagens mostram o suspeito chutando o cachorro por duas vezes (foto: WhatsApp/Divulgação)

A Polícia de Uberaba, no Triângulo Mineiro, procura um homem, flagrado por câmera de segurança, chutando um cachorro por duas vezes. O crime de maus-tratos aconteceu ontem (9/10), em uma calçada do Bairro Mercês. O suspeito foi identificado, mas não foi localizado.



As imagens mostram, inicialmente, o suspeito caminhando pela calçada, sendo que ao passar perto do animal, acerta um forte chute nele, que rola por cerca de três metros até na rua, perto da sarjeta. Em seguida, o cão volta correndo para perto do suspeito que acerta um segundo chute, de menor força. Por fim, o animal sai correndo para longe do homem.

“Nós já encaminhamos o caso para a Polícia Civil. Mais um caso surreal na nossa cidade. Isso é inaceitável. Ele precisa ser responsabilizado”, considerou o vereador.



A reportagem questionou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na tarde desta terça-feira (10/10), se o inquérito policial do caso foi instaurado, bem como se o suspeito foi detido, mas não obteve resposta.



Assim que o Estado de Minas receber o retorno, esta matéria será atualizada.