Caminhão derruba muro de uma casa e mata cachorrinha em BH

Um caminhão perdeu o freio e derrubou o muro de uma casa no bairro Letícia, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (10/10). No acidente, ocorrido na Rua José Benevides da Silveira, a cachorrinha Dara foi atingida e morreu.

O motorista do caminhão disse aoque estava na rua de frente da residência. Ele parou o caminhão e saiu. Quando fechou a porta do veículo, o caminhão começou a descer, parando no muro da casa de Isabele Cristine, de 28 anos.

“Foi um barulhão, quando abri a porta da sala os tijolos já tinham caído em cima da nossa cachorra, que morreu na hora”, afirma.

Caminhão derrubou o muro em cima da cachorrinha, que morreu (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Ela agradece a Deus que mais ninguém tenha ficado ferido com o acidente, porque ela e o irmão estavam a minutos de sair para trabalhar. Isabela conta que o motorista vai arcar com o prejuízo.

A Polícia está no local realizando a perícia. No momento da publicação o caminhão estava sendo retirado da casa.