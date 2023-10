Ônibus com 40 pessoas tomba em Minas e deixa uma pessoa em estado grave

432

O ônibus transportava 40 pessoas (foto: CBMMG/Reprodução)

Um ônibus com 40 pessoas tombou na madrugada desta terça-feira (10/10), na BR-040 em Simão Pereira, Zona da Mata mineira, deixando uma pessoa ferida em estado grave.

Segundo o Corpo de Bombeiro (CBMMG), o acidente aconteceu no km 822, sentido Rio de Janeiro, por volta de 1h. O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e acabou caindo em um barranco, de pelo menos nove metros de altura.

No momento do acidente, 40 pessoas estavam no veículo, mas apenas três vítimas tiveram que ser resgatadas pelas equipes dos bombeiros, uma delas em estado mais grave. As demais, tiveram apenas ferimentos leves.

Os feridos foram conduzidos para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), em Juiz de Fora. Na ocorrência, foram mobilizados 10 militares e três viaturas para o atendimento.