Cai o número de acidentes e mortes em setembro nas rodovias mineiras

Número de acidentes nas rodovias mineiras caiu em setembro - imagem ilustrativa (foto: CBMMG/Divulgação)

Houve queda no número de acidentes nas rodovias mineiras no mês de setembro de 2023, em comparação com agosto. É o que apontam os dados da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Minas Gerais.

Houve 715 acidentes de trânsito com vítimas feridas, redução de 10%. Foram registradas 97 mortes, também com queda, mas menor, de 3%.

Já o número de apreensões de armas de fogo nas estradas de Minas aumentou quase 50% em relação ao mês anterior, com 80 apreensões.

Quando se trata de embriaguez ao volante, também houve crescimento no número de flagrantes, para 2.066, aumento de 33%, com 754 prisões, 2% a mais.