Homem em regime semiaberto é morto a tiros a caminho do presídio

Motociclista, que também ficou ferido, conseguiu fugir até a UPA Venda Nova, onde segue em observação (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um homem, de 38 anos, foi morto a tiros e outro, de 24, ficou ferido na noite dessa quarta-feira (4/10), no bairro Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na Avenida Denise Cristina da Rocha, onde um homem foi encontrado caído ao solo. Quando os militares chegaram, a vítima já estava sem vida.

Em conversa com populares, a PM foi informada que a vítima estava na garupa de uma motocicleta quando uma outra moto, com dois ocupantes, se aproximou. Os suspeitos sacaram a arma e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

O homem que estava na garupa caiu da moto, mas o motociclista conseguiu fugir. Depois do crime, os dois suspeitos fugiram sentido centro de Ribeirão das Neves.

O condutor da moto, de 24 anos, foi encontrado recebendo atendimento médico na UPA Venda Nova. Ele trabalha como motociclista de aplicativo e levava a vítima fatal, conhecido na região como “Zói”, todas as noites para o presídio de Ribeirão das Neves, onde o homem cumpria regime semiaberto.

Na noite de ontem, os dois faziam o trajeto de rotina quando uma outra moto se aproximou e os dois passageiros começaram a atirar. Zói foi baleado e caiu da motocicleta. O condutor conseguiu fugir até a UPA.

Ainda de acordo com a vítima, Zói tinha desavenças com traficantes da região do Aglomerado Santa Fé. O homem é identificado, no boletim de ocorrência, como um dos chefes do tráfico do aglomerado.

A perícia foi acionada e constatou que Zói foi atingido ao menos nove vezes nas costas e na perna esquerda. O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal (IML). O motociclista segue em observação com um ferimento na cabeça.

A Polícia Civil vai investigar o caso.