Homem é indiciado por esfaquear ex-namorada e falsidade processual

Homem foi indiciado por tentativa de feminicídio e falsidade processual. Ele está detido no sistema prisional (foto: PCMG/Divulgação)

Um homem, de 32 anos, foi indiciado nessa segunda-feira (2/10) por tentativa de feminicídio contra a ex-namorada, de 25 anos, em Campo Belo, região Centro-Oeste de Minas.

O crime aconteceu em setembro deste ano. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atraída pelo suspeito, com quem mantinha um relacionamento há quatro meses, a uma lanchonete de propriedade dele, localizada no bairro São Luiz. Dentro da loja, o homem a esfaqueou.

A vítima foi atingida com diversos golpes de faca, sendo que parte da lâmina, de aproximadamente nove centímetros, ficou alojada no pescoço da mulher, exigindo uma cirurgia de emergência para a remoção.

A investigação policial detalhada revelou que ciúmes foram a principal motivação por trás do crime.

Depois do crime, o homem levou a vítima ao hospital. Posteriormente, se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado, alegando que agiu em legítima defesa após supostamente ter sido agredido por ela. A versão do suspeito foi confrontada durante os levantamentos policiais.

As apurações revelaram que, depois do crime, o suspeito retornou à lanchonete e tentou apagar vestígios, lavando o local.

Conforme explica o delegado Matheus Nascimento e Silva, a tentativa de ocultação de provas fundamentou o indiciamento do investigado também por crime de falsidade processual. "A perícia realizada no local do crime apontou a presença de vestígios de sangue da vítima, corroborando com as descobertas da investigação", pontua.

O suspeito segue detido no sistema prisional.