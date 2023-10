Adolescente morre afogado em lagoa em Belo Horizonte

432

Até o momento, não se sabe o motivo do jovem ter se afogado (foto: CBMMG / Divulgação ) Um adolescente, com idade entre 12 e 15 anos, morreu afogado em uma lagoa no Bairro Beija-Flor, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (4/10). O menino nadava com amigos quando submergiu e não foi mais visto.

Até o momento não se sabe o motivo do jovem ter se afogado. O corpo dele foi encontrado no fim da tarde por militares do Corpo de Bombeiros.









O óbito foi constatado pelo médico da equipe do helicóptero Arcanjo. A perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados.