Advogados buscam acordo com mineradoras sobre tragédia de Mariana

Ruínas do distrito de Bento Rodrigues, devastado pelo mar de lama que vazou da Barragem do Fundão, em 5 de novembro de 2015 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 12/9/19) Um acordo para o recebimento de indenizações para os atingidos da barragem de Mariana tem sido proposto e negociado pelos advogados do escritório Pogust Goodhead, que os defende no processo do Reino Unido contra a BHP Billiton e Vale. Com isso, o recebimento de indenizações pode acontecer antes do julgamento previsto para ocorrer dentro de 12 meses (outubro de 2024), em Londres, somando 700 mil clientes e um valor que pode ser o maior de um julgamento de todo mundo, alcançando R$ 250 bilhões.

“As condições para o acordo são muito favoráveis. As companhias não querem um julgamento longo e desgastante. Soubemos que uma diretora sênior da BHP foi chamada a responder nos EUA e estão temendo que haja punições criminais que não ocorreram no Brasil. E a Vale é uma empresa brasileira e tem interesses no Brasil por muitos anos ainda”, disse nesta quarta-feira (4/10) o CEO e sócio-administrador do Pogust Goodhead, Tom Goodhead.









O recebimento das indenizações nao seria nada muito pragmático por se tratar de um acordo tão grande. “Formaríamos um comitê de clientes, com um representante de cada grupo - um dos quilombolas, outro dos índios etc - trazendo as instruções para o escritório. Já os prefeitos não terão representantes”, afirma o CEO.





Agora, um grande esforço de atualização da situação do processo movido pelo escritório começa, nesta quarta, e vai percorrer o Vale do Rio Doce.





A primeira reunião foi em Belo Horizonte, na manhã desta quarta, com um encontro entre prefeitos e atingidos, moradores, indígenas, quilombolas, municípios, autarquias, empresas e instituições religiosas.





Em Minas Gerais, a caravana passa pela Câmara Municipal de Barra Longa (5/10), Mariana (5/10), Governador Valadares (7/10) e Resplendor (8/10). Já no Espírito Santo, as cidades de Linhares (8/10) e (9/10) Baixo Guandu vão receber a visita dos advogados ingleses e brasileiros que atuam no caso.





Além de encontros com os clientes, o cronograma prevê reuniões com prefeitos e com grupos indígenas.





“Vamos nos encontrar com cerca de 10 mil pessoas pessoalmente. Queremos manter uma escuta ativa e diálogo com as vítimas, que estão sofrendo há quase oito anos sem uma compensação justa pelo crime de Mariana. Nossa intenção é passar pelas principais cidade atingidas levando informação e tirando as dúvidas dos nossos clientes sobre a ação inglesa”, afirma o CEO e sócio-administrador do Pogust Goodhead, Tom Goodhead





Julgamento sobre o rompimento





Inicialmente, o julgamento estava marcado para abril de 2024. A BHP pediu para que a Justiça adiasse em 15 meses para analisar documentos. Entretanto, a nova data para o julgamento será em outubro.

Em julho, foi marcada uma audiência entre a Vale e a BHP. A ideia das empresas era tumultuar o processo, já que, caso a Vale fosse reintegrada, ela pode pedir um novo adiamento para o julgamento, justificando que precisa analisar os novos termos impostos.





Em agosto, a Technology and Construction Court, em Londres, rejeitou o recurso, tornando a Vale ré junto da BHP.





Na decisão, a Justiça da Inglaterra enfatizou que "a mineradora brasileira Vale é responsável pelos mesmos motivos ou semelhantes e, portanto, responsável por contribuir para quaisquer danos devidos junto com a anglo-australiana BHP".





O desastre





A barragem se rompeu em 5 de novembro de 2015, deixando 19 mortos e mais de 500 mil pessoas atingidas pelos 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos despejados na Bacia do Rio Doce. O mar de lama passou pelo estado do Espírito Santo e chegou até o Oceano Atlântico.