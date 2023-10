Marinha do Brasil realiza operação militar na região de Furnas, em MG

432

Principal objetivo é possibilitar o treinamento de diversas Unidades da Marinha do Brasil. (foto: Divulgação Marinha do Brasil)

A cidade de São José da Barra, no Sul de Minas Gerais, foi palco de mais um exercício militar da Marinha do Brasil nesta quarta-feira (4/10). Chamada de Operação Furnas II, a ação ocorreu no Lago de Furnas e contou com mais de 700 marinheiros, fuzileiros navais e diversos meios operativos. O treinamento ocorre desde o dia 25 de setembro e o principal objetivo é possibilitar o treinamento de diversas Unidades da Marinha do Brasil.









O treinamento ocorre desde o dia 25 de setembro (foto: Divulgação Marinha do Brasil) Estiveram presentes na Demonstração Operativa, o Comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante de Esquadra (FN) Carlos Chagas Vianna Braga e o Comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, Vice-Almirante (FN) Renato Rangel Ferreira e outras autoridades.





Destaque deste ano

Em maio de 2022, o Lago de Furnas foi palco de outro treinamento da Marinha do Brasil . Com 1,3 mil fuzileiros, o exercício se estendeu do dia 9 de maio até o dia 23 e foi considerado a maior operação militar já vista em Minas Gerais.





Operação Furnas II ocorreu no Lago de Furnas e contou com mais de 700 marinheiros, fuzileiros navais e diversos meios operativos (foto: Divulgação Marinha do Brasil) Um dos destaques do Exercício deste ano foi o estabelecimento de um Centro de Comando e Controle Expedicionário, com a capacidade de provar a adequada consciência situacional da área de operações por meio de Sistemas de Apoio à Decisão, como o Sistema de Consciência Situacional Unificada por Aquisição de Informações Marítimas (SCUA). O Centro possibilita uma maior agilidade no gerenciamento das ações.