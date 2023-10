'Elas na rede': curso gratuito para jovens está com inscrições abertas

432

Curso presencial gratuito terá duração de 196 horas e abordará o tema da tecnologia e novas mídias (foto: Freepik)

As inscrições para o Núcleo de Cultura Digital “Elas na Rede” estão abertas até amanhã (5/10). O curso presencial gratuito terá duração de 196 horas e abordará o tema da tecnologia e novas mídias.





Realizado pelo Instituto São Paulo de Arte e Cultura (Ispac) e patrocinado pelo Instituto Marina & Flávio Guimarães, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o curso é destinado para jovens do sexo feminino, com 16 anos ou mais, em situação de vulnerabilidade social, preferencialmente, residentes ou trabalhadoras de Belo Horizonte.



As interessadas devem cursar ou já terem concluído o ensino médio em escola pública.



As aulas do “Elas na Rede” começam na segunda-feira (9/10) e o curso contará com laboratório de informática, espaço de convivência e auditório com equipamento multimídia.



Cada turma desenvolverá ao menos um aplicativo. Assim serão, no mínimo, quatro aplicativos originais voltados para a disponibilização de serviço cultural.

As inscrições devem ser feitas online. A lista com as selecionadas será divulgada neste sábado (7/10) nas redes sociais do “Elas na Rede” (@projetoelasnarede).

Elas na Rede

Carga Horária: 196 horas, com encontros semanais de 3 ou 4 horas cada.

Inscrições: até 5 de outubro

Divulgação das selecionadas: 7 de outubro.

Início das aulas: 9 de outubro

Endereço: rua Niquelina, 895 - Santa Efigênia | Belo Horizonte – MG

Requisitos: a partir de 16 anos, gênero feminino, cursando ou já ter concluído o ensino médio em escola pública.