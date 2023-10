Cães da Polícia Civil têm nomes definidos em concurso; saiba quais são

432

Após os treinamentos para aperfeiçoar os sentidos da audição e do olfato já muito apurados, em breve Athos e Colt já estarão preparados para o combate à criminalidade (foto: Divulgação/Polícia Civil de Minas Gerais)

Estão definidos os nomes dos novos cães da Coordenação de Operações com Cães (COC) da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Athos e Colt foram os nomes vencedores de um concurso, que teve o resultao divulgado nesta quarta-feira (4/10), quando é comemorado o dia mundial dos animais. Estão definidos os nomes dos novos cães da Coordenação de Operações com Cães (COC) da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Athos e Colt foram os nomes vencedores de um concurso, que teve o resultao divulgado nesta quarta-feira (4/10), quando é comemorado o dia mundial dos animais.





A partir de agora, os cães já estão aptos a iniciar os treinamentos na Academia da Polícia Civil (Acadepol). A campanha para a escolha dos nomes conseguiu reunir quase 10 mil votos. Athos venceu com 1.992 votos, e Colt foi o escolhido por 2.052 pessoas.





As mais variadas funções dos cães

A Coordenação de Operações com Cães da PCMG está localizada em Belo Horizonte e, atualmente conta com nove cães, das raças Border Collie, Cocker Spaniel, Pastor Alemão e Pastor Belga de Malinois. Além disso, outros seis animais estão em avaliação e preparação.





Os cães da Polícia Civil são treinados para a localização de materiais entorpecentes, de forma responsável, sem o contato direto com a droga. A partir da Resolução 8263, a preparação desses animais vai alcançar mais áreas como localização de cadáveres e pessoas.





Nas ações policiais, os cães são transportados em carro próprio, adaptado, com ventilação, ar condicionado e iluminação, facilitando o manejo do animal. Eles atuam na instituição, em média, por 8 anos, quando passam por avaliações mais constantes, podem chegar até 10 anos, quando se aposentam.





Leia também: Tempestade com queda de granizo: mais de 40 cidades em MG estão sob alerta Depois disso, os cães são doados de acordo com os critérios do COC e a prioridade é para o policial que o acompanhou durante a sua jornada dentro da corporação.

Há também uma parceria entre os cães da Polícia Civil e o hospital Paulo de Tarso no trabalho de Terapia Assistida por Animais. Esse tratamento consiste em acompanhar pacientes com dificuldades motoras na realização de exercícios fisioterapêuticos, sempre com acompanhamento de um profissional de saúde.





O contato direto com os animais tende a resultar em inúmeros benefícios ao paciente, liberando hormônios relacionados ao prazer e bem-estar. Além disso, impacta positivamente na saúde motora, emocional e psicológica nas pessoas que participam desse tipo de terapia.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.