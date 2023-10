Menino de 11 anos denuncia que passou mal com merenda escolar e pede ajuda

432

O estudante Luiz Augusto dos Reis, de 11 anos, disse em reunião da Câmara Municipal de Uberaba, que passou mal após comer macarrão com feijão na merenda escolar (foto: TV Câmara Municipal de Uberaba/Divulgação)

Uma situação inusitada aconteceu durante a reunião dessa terça-feira (3/10), na Câmara Municipal de Uberaba (CMU). O aluno do 6º ano da Escola Municipal Frei Eugênio, Luiz Gustavo Rocha dos Reis, de 11 anos, pediu o uso da palavra para contar que passou mal com o macarrão com feijão servido esta semana na merenda da escola. Uma situação inusitada aconteceu durante a reunião dessa terça-feira (3/10), na Câmara Municipal de Uberaba (CMU). O aluno do 6º ano da Escola Municipal Frei Eugênio, Luiz Gustavo Rocha dos Reis, de 11 anos, pediu o uso da palavra para contar que passou mal com o macarrão com feijão servido esta semana na merenda da escola.



O menino solicitou empenho dos vereadores para cobrar da prefeitura melhorias na qualidade dos alimentos fornecidos por empresa terceirizada para a merenda escolar das escolas municipais de Uberaba.



A reportagem conversou com a criança. Ele, que estuda na escola entre 7 e 11h20, acrescentou que, frequentemente, a merenda escolar, servida às 9h15, não é de qualidade.



Luiz também contou ao Estado de Minas que no dia que passou mal, sentiu muita vontade de vomitar. “O macarrão parecia que foi servido só a massa dele mesmo, sem nenhum tempero, e acompanhado só de feijão”, reclamou.



Para a criança, a questão da qualidade dos alimentos é muito importante. “É algo que mantém a saúde da criança e isso deve ser vigiado (...) eu peço para que deem um jeito de melhorar isso. Em nome de todos os alunos, de todas as escolas: a gente precisa ter um bom alimento (...) nós alunos não devemos ser esquecidos”.



A reportagem solicitou um posicionamento da Prefeitura de Uberaba frente ao relato de Luiz Gustavo, mas não obteve retorno.

Denúncias e multa

Após a empresa que fornecia merenda escolar e kit alimentação aos alunos da rede municipal de Uberaba sofrer multa, no final de 2021, por oferecer alimentos de péssima qualidade, uma empresa com sede em São Paulo, capital, assumiu a merenda escolar em janeiro do ano passado.



Segundo informações divulgadas pela prefeitura de Uberaba, na época, seis empresas apresentaram propostas para assumir a alimentação escolar na rede municipal de ensino, sendo que a menor proposta foi apresentada pela Soluções Serviços Terceirizados – Eireli, no valor de R$ 11.269.095,18, conforme publicação no Diário Oficial do Município, do dia 30 de dezembro de 2021.