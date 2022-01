Após denúncias e multa, Uberaba troca empresa que fornece merenda escolar

A licitação para a contratação da nova empresa foi realizada em caráter emergencial (foto: Creative/Commons/Divulgação)

Após a empresa que fornecia merenda escolar e kit alimentação aos alunos da rede municipal de Uberaba sofrer multa por oferecer alimentos de péssima qualidade, uma empresa com sede em São Paulo, capital, vai assumir a merenda escolar na rede municipal.



A Secretaria de Educação de Uberaba (Semed) informou que já atestou a documentação técnica exigida da empresa, assim como foi feito levantamento pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura que apontou a inexistência de impedimento legal para contratação.

O que o contrato dispõe



A secretária adjunta de Educação de Uberaba, Cristiana Borges, explicou que o contrato com a nova empresa dispõe sobre a prestação de serviços de pré-preparo, preparo e distribuição (in loco e/ou transportada) de refeições, incluindo gêneros alimentícios, insumos, bem como a logística, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, disponibilização, higienização e conservação de equipamentos, utensílios e mobiliário.



“O Governo Municipal decidiu pela contratação emergencial após inúmeros problemas verificados no cumprimento do contrato por parte da Nutriplus, atual fornecedora da alimentação escolar na rede municipal. Após uma série de notificações, a empresa foi multada e também impedida de contratar com o Município pelos próximos dois anos. O contrato com a Nutriplus terminará dia 28 de fevereiro”, informou Cristiana Borges.