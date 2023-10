Baile da Felicidade arrecada recursos para manter asilo em Montes Claros

432

Baile da Felicidade visa arrecadar renda para manutenção do Asilo São Vicente de Paulo em Montes Claros (foto: Rotary M Claros Leste/divulgação) Neste sábado (07/10), à noite, será realizado em Montes Claros, no Norte de Minas, o Baile da Felicidade, evento beneficente que tem como objetivo a arrecadação de fundos para a manutenção do Asilo Sao Vicente de Paulo/ Lar Betânia - Casa de Longa Permanência, sediado na cidade. Atualmente, a instituição conta com cerca de 130 internos.

O evento, que chega à 23ª edição, é uma iniciativa voluntária do Rotary Clube Montes Claros Leste. Durante o “baile”, que acontecerá no espaço Chácara Bugarin, serão leiloados 16 quadros doados por artistas plásticos da cidade, cuja renda também será destinada ao Lar Betânia, fundado há 119 anos.

De acordo com a organizadora do evento, a rotariana Felicidade Tupinambá, serão leiloadas obras dos pintores Carlos Araújo, Marcia Prates, Conceição Melo, Carlos Muniz, Marcos Maia, Luana Z, Andrea Cardoso, Hélio Brantes, Afonso Teixeira Cibele Almeida, Luiz Cláudio Guimarães, Felicidade Patrocinio, Cleiton Cruz, Lúcio Saraiva, Gemma Fonseca e Sérgio Ferreira.

Felicidade lembra que, a partir dos recursos alavancados com suas ações voluntárias, o Rotary Clube conseguiu a construção e a manutenção de um pavilhão no Asilo/Lar Betânia que conta com 20 apartamentos, uma sala de fisioterapia e uma lavanderia toda automatizada, com máquina de lavar com capacidade até 100 quilos.

A entidade rotária revitalizou a área de copa e cozinha do Asilo São Vicente de Paulo. Foram viabilizadas outras ações, como manutenção de cadeiras de roda, alargamento de portas, auxílio na construção de muro, horta caseira. Além disso, os rotarianos desenvolvem atividades relacionadas aos cuidados e ao lazer dos idosos.

23º Baile da Felicidade

Asilo São Vicente de Paulo/ Lar Betânia - Casa de Longa Permanência

Contato para doações: (38) 3214 1244

Para adquirir ingressos: (38) 9 8819 2556