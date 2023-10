MG: Jovem é encontrado morto ajoelhado e sobre brasas acesas

432

Jovem, encontrado morto ajoelhado sobre brasas, em Minas Gerais, recebia constantes ameaças de morte e tinha envolvimento com tráfico de drogas (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

O corpo de um jovem de 22 anos, morto a tiros em Paracatu, no Nordeste de Minas Gerais, foi encontrado em circunstâncias enigmáticas na madrugada desta quarta-feira (4/10). Ele estava ajoelhado e sobre brasas acesas no meio da rua onde morava, no bairro Projeto XXI. A polícia já tem um suspeito, que está foragido.De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe da vítima contou que o filho recebia constantes ameaças de mortes de outro jovem, também de 22 anos, que mora no mesmo bairro. A última ameaça teria sido feita nessa segunda-feira (2/10). A vítima foi atingida por um tiro na nuca.Uma testemunha relatou ter ouvido dois disparos, no entanto, não escutou barulho de veículo que pudesse ter sido usado pelo criminoso na fuga. A mãe do jovem, por outro lado, disse ter ouvido três disparos.O jovem foi encontrado pelos militares com as pernas dobradas, como se estivesse ajoelhado e caído com o impacto dos disparos. O corpo estava caído em cima de brasas. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.A vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas , e diversas passagens pela polícia por porte e posse ilegal de arma, roubos, furtos e ameaças.A PM realizou buscas na casa do homem apontado como suspeito, mas ele segue foragido. Ele também tem passagens pela polícia por disparo de arma de fogo, tráfico de drogas, ameaças, desacato e dano ao patrimônio.