Barco avaliado em R$ 2 milhões é apreendido na BR-381

Barco de luxo, avaliado em R$ 2 milhões, estava sem nota fiscal (foto: PRF/Divulgação)

Um barco de luxo, avaliado em R$ 2 milhões, foi apreendido nessa quarta-feira (4/10), na BR-381, em Três Corações, no Sul de Minas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação aconteceu na altura do km 758 da rodovia. Os policiais abordaram um conjunto veicular, que estava com autorização especial de trânsito (AET), em desacordo com as medidas estabelecidas.

Dessa forma, o veículo foi autuado e apreendido.

Durante a fiscalização, o motorista fez contato com a empresa responsável pelo barco e não apresentou a nota fiscal.

O barco de luxo transportado possui 40 pés e está avaliado em R$2 milhões.

Diante dos fatos, a questão fiscal foi comunicada à Receita Estadual de Varginha e o veículo foi apreendido para regularizar AET junto ao DNIT.