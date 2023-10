Homem leva oito facadas, tenta pilotar moto e morre depois de queda

432

Os peritos da Polícia Civil (PCMG), ao examinarem o cadáver, encontraram duas pedras de crack (foto: PMMG/Reprodução)

Um motociclista, identificado como R. X. S., de 40 anos, morreu, na noite dessa terça-feira (10/10), depois de cair de uma moto, na Rua 51, no Bairro Aarão Reis, Região Norte de Belo Horizonte. No entanto, a causa da morte não teria sido a queda, mas, sim, as oito facadas que ele tinha levado antes do acidente.

Por volta das 3h20, a Polícia Militar foi chamada. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o corpo do homem no chão, a uma certa distância do veículo.

Segundo testemunhas, a vítima entrou na rua, montado na motocicleta, desequilibrou-se e caiu. Em seguida, levantou, começou a correr, mas voltou a cair um pouco mais à frente.

Leia: Policiais são recebidos a tiros em festa funk no Taquaril

Os peritos da Polícia Civil (PCMG), ao examinarem o cadáver, encontraram duas pedras de crack, o que servirá de pista para as investigações, pois a suspeita é que a vítima estava envolvida com o tráfico de drogas.

Leia: Suspeito de torturar homem troca tiros com a PM e é preso

Os policiais conseguiram localizar a namorada da vítima, que contou que o homem tinha saído para comprar drogas, mas alertou que ele não tinha rixa com ninguém nem inimigos. O caso está sendo investigado pelo 4º DP.