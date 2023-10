Suspeito de torturar homem troca tiros com a PM e é preso

432

Vítima foi socorrida e levada para UPA Barreiro e depois transferida para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Um homem, de 43 anos, foi torturado e baleado na noite dessa quinta-feira (5/10), no Bairro Corumbiara, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Um suspeito do crime, de 20 anos, foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na altura do número 44 da Rua Sérgio Rodrigues Gomes devido a disparos de arma de fogo. No local, a PM flagrou três suspeitos torturando a vítima.

Com a chegada da polícia, dois homens conseguiram fugir. O terceiro, apontado como traficante da região conhecido pela crueldade, chegou a trocar tiros com a polícia, mas foi cercado e detido. Ele tentou resistir e entrou em luta corporal com um militar, mas foi imobilizado e preso.

Durante a tentativa de fuga, o homem jogou uma arma em cima do telhado de uma casa. O revólver foi apreendido e drogas foram encontradas com o suspeito.

A vítima foi socorrida com múltiplos ferimentos no peito e na cabeça, além de um disparo de arma de fogo na coxa direita. O homem foi socorrido para a UPA Barreiro e depois transferido para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII.

Inicialmente, a vítima contou que o suspeito detido atirou contra ele. Mas, pouco depois, disse que não se lembrava de nada por medo do suspeito, segundo a Polícia Militar.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi arquitetado pela namorada da vítima depois de uma briga entre o casal. Ela procurou o suspeito, que é conhecido como "juiz da favela", para dar um “susto” no namorado.

O suspeito foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.