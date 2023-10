Comércio poderá funcionar no feriado do dia 12 em Belo Horizonte

432

Em uma ocasião futura, o empregado deve receber folga compensatória dentro do período de até 75 dias depois do mês do feriado (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press) O comércio de Belo Horizonte poderá funcionar durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), os funcionários poderão trabalhar desde que sejam respeitadas as regras da Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024.

A jornada de trabalho deve ser de oito horas com, no mínimo, uma hora de intervalo. Em caso de jornada extra, o trabalhador deve receber adicional de 70%. Para que o empregado possa ir e voltar do trabalho, o empregador deve fornecer vale-transporte.









Se passar do prazo e o patrão não conceder a folga, o trabalhador deve receber por horas extras, pagas com valor adicional de 100% sobre o valor do salário-hora normal.Para a alimentação, devem ser fornecidos R$ 41 até o 5º dia útil seguinte ao mês do feriado trabalhado.

Nos shoppings da capital, a jornada de trabalho deve ser das 14h até as 20h, exceto os shoppings Cidade, Norte e Anchieta Garden, que deverão seguir o horário das 10h às 16h.