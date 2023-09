Dono de loja é preso por vender joias furtadas avaliadas em mais de R$ 1 mi

432

Material roubado também foi anunciado na internet (foto: Divulgação/PCMG) Um homem de 46 anos foi preso nessa segunda-feira (25/9) por receptação, suspeito de vender joias roubadas em uma joalheria no Centro de Belo Horizonte.









O caso foi denunciado na Delegacia de Investigação de Crimes contra o Patrimônio (Depatri), que iniciou as investigações. Foram feitos o monitoramento de anúncios de vendas de joias na internet, até os investigadores chegarem ao suspeito preso. “Como tínhamos a notícia do furto no São Pedro, fizemos contato com a vítima e, ao mostrar os anúncios, ela reconheceu as peças”, explicou o delegado Wesley Campos.



As peças eram vendidas por valores bem abaixo do habitual, indicando que o suspeito queria se livrar delas rapidamente.





As joias foram reconhecidas pela própria vitima. Ela foi até a delegacia e levou fotos comprovando que o material era dela.





O homem foi preso dentro da joalheria. No local, os policiais encontraram outras joias que também podem ser fruto de furtos e roubos. O rapaz disse ter adquirido todo o material por meio de leilões, mas não apresentou nota fiscal que comprovasse a compra. O valor das joias apreendidas pode superar R$ 1 milhão.





O suspito foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. Caso fique comprovado que ele sabia que o material era roubado, poderá responder também pelo crime de furto qualificado.