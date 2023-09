Motorista é morto com tiros na cabeça no portão da garagem de casa

432

O crime da Rua Safira ocorreu depois que a vítima tirou o carro da garagem e tinha descido para fechar o portão (foto: Google maps)

Rixa ou vingança. Estas são as duas hipóteses com as quais a Polícia Civil trabalha para esclarecer o assassinato de um motorista, W. G. L., de 27 anos, morto com vários tiros na cabeça, quando se preparava para fechar o portão da garagem do carro que usava para trabalhar, na Rua Safira, no Bairro São Joaquim, em Contagem.

O crime ocorreu por volta de 5h desta terça-feira (26/9). Segundo o pai da vítima, o filho, como acontecia diariamente, saía de casa neste horário, para trabalhar. Ele ficava com o carro da empresa, que era guardado na garagem da casa.

Pouco tempo depois do filho sair de casa, o pai disse que escutou tiros e correu para a porta da casa para ver o que tinha acontecido e viu o filho caído, com a cabeça ferida e uma poça de sangue em volta.

Com a chegada da Polícia Militar, vizinhos contaram que viram um homem saindo de um Fiat Siena de cor prata, indo até o portão, quando disparou diversas vezes, retornou ao carro e fugiu.

Amigos da vítima contaram que há alguns dias, num bar que tem um pagode ao vivo, W. G. L. teria discutido com um homem que estava num Siena Prata. A discussão teria sido feia, com os dois se agredindo.

A Polícia encontrou câmeras em residências próximas e as imagens devem ser requisitadas e juntadas ao inquérito. O caso é investigado por policiais do 1º DP de Contagem.