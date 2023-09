Uma pessoa morre em acidente com carreta na BR-381

432

Carreta tombou na altura do km 525, em Brumadinho, Região Metropolitana de BH (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Uma pessoa morreu em um acidente com uma carreta na BR-381, na manhã desta terça-feira (26/9).

Segundo a Arteris, concessionária que administra a rodovia Fernão Dias, o veículo tombou na altura do km 525, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A faixa da direita e o acostamento estão interditados no sentido São Paulo. No entanto, o trânsito no local flui sem lentidão.

A dinâmica do acidente não foi divulgada.