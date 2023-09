Carro bate em muro e uma pessoa morre na Cristiano Machado, em BH

432

Acidente na Av. Cristiano Machado mata uma pessoa nesta terça. Carro ficou completamente destruído (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Um acidente grave provoca engarrafamento e lentidão na Avenida Cristiano Machado, na altura do Bairro Floramar, Região Norte de Belo Horizonte.



O motorista de um Uno, Wesley Gonçalves de Oliveira, de 22 anos morreu ao perder o controle do carro e bater contra o muro da sede da SLU.

Havia cinco pessoas no carro. Duas ficaram feridas gravemente, uma teve ferimentos leves e uma escapou ilesa.

Segundo o sargento Reis, o acidente ocorreu às 5h55. O Uno, segundo ele, estava em alta velocidade. "Pelas marcas de pneus no asfalto, ele seguia pela terceira pista e, por algum motivo, atravessou para a direita, batendo no muro, que ficou destruído".





Muro da sede da SLU ficou destruído com o impacto da batida (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

O corpo ficou parcialmente debaixo de tijolos. Ainda segundo o sargento, na colisão, o motorista, saiu pelo parabrisa. "Pela posição dos braços, ele tentou se defender do choque. E certamente estava sem cinto de segurança".

Acidente complica trânsito na Av. Cristiano Machado (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Peritos requisitaram as imagens de duas câmeras de segurança de uma agência de automóveis, que estão posicionadas estrategicamente, pegando toda movimentação da avenida, antes e depois do local do acidente.