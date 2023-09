Acidentes deixam feridos e causam lentidão na BR-381, em Minas

432

Somente a faixa da direita segue bloqueada aguardando transbordo de uma das carretas do km 757 da BR-381, em Três Corações (foto: Arteris Fernão Dias/Reprodução) Um acidente entre duas carretas e um caminhão na tarde deste sábado (23/9) deixou duas pessoas feridas na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Três Corações, no Sul de Minas Gerais.

As vítimas, um homem e uma mulher que estavam no caminhão, receberam os primeiros atendimentos na via e uma delas foi encaminhada ao hospital.









Até esta publicação, somente a faixa da direita seguia bloqueada aguardando transbordo de uma das carretas, não havendo congestionamento, ao contrário do registrado às 16h40, quando a fila de veículos atingiu seis quilômetros.

Carreta pega fogo em Extrema

Mais cedo, por volta de 11h, também na BR-381, no município de Extrema, uma carreta transportando MDF pegou fogo depois de tombar na pista na altura do km 934,1, sentido BH.

O motorista, segundo a concessionária Arteris Fernão Dias, teve ferimentos leves, foi atendido no local e recusou encaminhamento ao hospital. Até as 11h7, havia interdição total no trecho.

A situação só mudou às 16h52, quando somente a faixa direita e o acostamento permaneciam bloqueados. Até o fechamento desta publicação, uma extensa fila de carros se formava na faixa esquerda da rodovia, que chegou a atingir 23 quilômetros às 18h.

Às 19h23, a concessionária informou que havia retenção de veículos do km 13, em Bragança Paulista, ao km 1, em Vargem, ambas cidades do estado paulista. A fila de veículos também acontece do km 949 ao 934, em Extrema.

Já no km 659, havia fila de dois quilômetros até as 17h35, sendo que o trânsito passou a fluir normalmente às 18h15, havendo, até o fechamento desta publicação, bloqueio parcial.





Os trabalhos prosseguem para remoção da carreta incendiada.