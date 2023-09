Homem que estuprou mulher grávida é preso em Esmeraldas, na Grande BH

Uma mulher grávida, de 28 anos, foi estuprada na manhã deste sábado (23/9) em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi abordada por um homem com uma faca a caminho do trabalho e foi levada para um pasto, onde também teve seus pertences roubados e foi ameaçada de morte caso denunciasse o crime.

De acordo com a sargenta Ariadne, com o auxílio de gravações de câmeras de segurança de casas e comércios da região, foi possível verificar o autor do crime seguindo a vítima.