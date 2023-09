BH: motociclista morre em acidente com caminhão na Cristiano Machado

432

Vítima não foi identificada (foto: BHTrans / Divulgação ) Um motociclista de 25 anos morreu em um acidente com um caminhão na Avenida Cristiano Machado, próximo ao Shopping Estação, no Bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte.

A vítima ficou presa embaixo do veículo de carga. O óbito foi constatado no local por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.









De acordo com a BHTrans, o tráfego no local está sendo feito apenas por uma faixa, próxima a trincheira para a Avenida Vilarinho. A empresa de transportes recomenda que os motoristas busquem rotas alternativas.