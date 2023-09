Homem é preso suspeito de esfaquear o próprio pai em BH

432

Idoso foi socorrido para o Hospital Risoleta Neves com um corte profundo no pescoço (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Um homem, de 24 anos, foi preso suspeito de esfaquear o próprio pai, de 64, na noite dessa segunda-feira (25/9), no bairro Lagoa, Região de Venda Nova de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares estavam jantando em um comércio próximo ao local do crime quando um homem se aproximou e disse que havia acontecido uma tragédia. Logo depois, ele mostrou a mão ensanguentada e contou que esfaqueou o pai.

O homem foi colocado dentro da viatura e indicou o endereço de casa. Na residência do suspeito, a Polícia Militar fez contato com um vizinho da família, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer o idoso.

Segundo o vizinho, as brigas entre pai e filho são comuns. Na noite de ontem, uma nova discussão começou e, logo depois, um longo silêncio. Ele estranhou e decidiu ir até a casa para verificar a situação. Ao se aproximar do imóvel, ele viu o idoso caído no chão da cozinha, pedindo socorro.

O suspeito contou que estava deitado no quarto quando o pai chegou bêbado, sem roupas, dizendo que iria cozinhar. O filho, então, pediu para o pai se vestir, mas o idoso negou e foi em direção a cozinha da casa. O suspeito levantou, pegou uma faca e esfaqueou o pai no pescoço.

Depois do crime, o suspeito deixou o pai caído e saiu de casa, com a intenção de ir para o centro da capital. Durante o trajeto, o homem encontrou uma viatura da polícia e decidiu se entregar.

O homem ainda contou aos militares que tinha a intenção de matar o pai. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. A faca usada no crime foi apreendida.

O idoso foi socorrido para o Hospital Risoleta Neves com um corte profundo no pescoço. O estado de saúde dele não foi divulgado.