Trio suspeito de integrar grupo criminoso é preso escondido na Grande BH

Suspeitos foram presos se escondendo em Jaboticatubas, na Grande BH (foto: Polícia Civil/Divulgação) Três homens, de 20, 22 e 23 anos, foram presos na última sexta-feira (22) em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Eles são suspeitos de integrar uma facção criminosa que atuava com homicídios, tráfico de drogas e crimes contra instituições financeiras.





As informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta segunda-feira (25). De acordo com a instituição, o grupo tinha expressiva atuação no extremo sul da Bahia, no norte do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais.

Três meses atrás, na cidade de Alcobaça (BA), membros da facção, sob comando de um homem de 31 anos, teriam gravado vídeos portando fuzis e outras armas e efetuando disparos, em ameaça a moradores da região, inclusive com imposição de toque de recolher.





O líder da quadrilha foi preso no início do mês, em Itatiaiuçu, no Vale do Aço. Com a captura do chefe do grupo, os investigadores passaram a procurar pelos outros membros ativos dentro de Minas Gerais.





O trio, que também aparece nas imagens que viralizaram, tiveram mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça da Bahia, e foram detidos por tráfico de drogas, após serem encontrados entorpecentes no imóvel em que estava escondido. Os suspeitos tentaram fugir da abordagem policial, mas foram contidos e se encontram no sistema prisional.