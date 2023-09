Caminhão carregado com vidro capota e motorista morre na BR-116, em Muriaé

Um homem de 46 anos morreu na manhã desta segunda-feira (25/9) após a carreta que dirigia capotar na altura do Km 690 da BR-116, próximo do trevo de Itamury, em Muriaé, na Zona da Mata mineira.

Motorista ficou preso na cabine do veículo e morreu no local

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o condutor perdeu o controle do veículo e capotou. O caminhão estava carregado com vidro. A cabine da carreta ficou destruída e a vítima presa às ferragens. Ele morreu ainda no local.