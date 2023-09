BH: Ônibus do Move pega fogo na Avenida Antônio Carlos e interdita trânsito

Chamas teriam começado no motor do veículo

Cidade mineira registra temperatura mais alta do ano no estado: 43 graus

As chamas altas consumiram todo o coletivo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, informações preliminares dão conta que o fogo começou no motor do veículo.